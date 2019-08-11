В Україні перевірять усіх пільговиків: як і кого

В Україні понад 700 млрд грн щорічно витрачають на соціалку. Це величезна сума, яка розходиться серед субсидіантів, пенсіонерів, безробітних, матерів-одиначок і так далі. Всіх їх планують перевірити вже найближчим часом.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Схеми обману тривають досі. Для прикладу, в минулому році в Маріуполі правоохоронці затримали головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунку пенсій місцевого управління Пенсійного фонду. Він зажадав у переселенця 7,5 тис. грн за те, щоб призначити щомісячну виплату.

Чиновники збирали данину з українців, а українці отримували "зайві" гроші від держави. Крім того, і самі пільговики придумали цілий ряд схем, щоб обдурити органи виконавчої влади, йдеться в матеріалі. Спроби запустити повноцінну верифікацію не вдалися. Головна причина – закон, який розробив Мінфін і який повинен був остаточно узаконити процедуру, так і не потрапив до парламенту.

Пільги в Україні

За чинною схемою перевірку проводить Міністерство фінансів, а після відправляє її результати того органу, який виділив допомогу. І тільки вони мають право скасувати рішення про призначення пенсії, субсидії і т.д.

Партія "Слуга народу", яка зможе одноосібно сформувати органи влади, планує вже найближчим часом перевірки відновити. Про це днями заявила майбутній нардеп Галина Третьякова. "Сьогодні розмовляла про верифікації всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд – це 400 з гаком від всіх соціальних виплат - а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд – один з. Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом про тому, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм ", – повідомила політик.

Як саме будуть проводити верифікацію – не відомо. У вже розробленому законопроекті пропонують створити єдину інформаційну платформу, куди буде стікатися інформація з різних реєстрів, держвідомств. Доступ до цієї платформи обмежать, що забезпечить збереження персональних даних. Подібні бази інформації існують і в інших країнах.

Згідно з пропозицією уряду, інформація про кожного, хто звернувся за допомогою, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки по ним, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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