В Україні перестануть приймати частину грошей: куди здати

В Україні Національний банк вилучить з обігу монети номіналом 25 копійок і гривні, які були випущені до 2003 року. Вже з 1 жовтня 2020 року їхня перестануть приймати у вигляді засобу оплати, але при цьому їх можна буде здати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Отже, з 1 жовтня 2020-го всі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити приймати старі банкноти і копійки, а залишки до 16 жовтня потрібно здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

Без обмежень і безплатно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 включно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).