Від двох тисяч: в Україні різко перерахують пенсії з 1 липня

В Україні з 1 липня пенсіонери, які мають 30 (для жінок) і 35 (для чоловіків) років стажу отримуватимуть виплати у розмірі від 2 тис. грн.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Сьогодні ми ухвалюємо рішення, 2,5 млн українців отримають підвищення і їхня пенсія складе не менше 2 тис. грн. З жовтня 2017-го — це вже 5-й перерахунок", — заявив прем'єр.

Як написав у колонці для OBOZREVATEL міністр соцполітики Андрій Рева: "серед пенсіонерів, які не отримали надбавку, є ті, у кого базова пенсія нижча за прожитковий мінімум. Вони мали низький заробіток, і коли їм перерахували, вийшло, що їхня пенсія нижча за прожитковий мінімум. А серед них є і ті, у кого повний страховий стаж. Що вийшло? у людини 35 років стажу, але у неї був невеликий заробіток", — пояснив Рева.

Головна причина — низькі зарплати. Якщо українець заробляв менше, ніж у середньому по країні, швидше за все, його виплата буде близькою до мінімальної. Цю проблему у Кабміні намагалися вирішити ще з минулого року.

Володимир Гройсман під час свого візиту до Маріуполя 24 червня заявив, що з 1 липня підвищення отримають 2,5 млн осіб. Причому розмір їхніх пенсій становитиме не менше 2 тис. грн.

Засідання Уряду. Сьогодні ухвалюємо рішення про підвищення пенсій для українців, які мають великий стаж, але через малі зарплати отримують невеликі виплати. З 1 липня пенсія такої категорії людей, а їх близько 2,5 млн, становитиме не менше 2000 грн. pic.twitter.com/iZmS3CmFNG — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 червня 2019 р.

"Рішенням уряду з 1 липня підвищується пенсія для людей, які мали великий стаж — 30 і більше років для жінок і 35 і більше років для чоловіків, але невеликі зарплати протягом усього часу роботи. В Україні таких пенсіонерів — близько 2,5 млн. І тепер їхні пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн", — заявив Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 грн. Тобто майже на 180 гривень більше.

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