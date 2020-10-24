В Україні пельмені готують зі шкіри, крил і кісток: журналісти потрапили на виробництво

В Україні пельмені на виробництвах готують із кісток і шкурок, тісто – з барвниками і небезпечними добавками. Все це українці їдять, коли купують магазинні пельмені одного з виробників.

Журналістам "Сьогодні" вдалося влаштуватися на виробництво напівфабрикатів, розташоване в декількох кілометрах від Києва.

На упаковці укразано: борошно пшеничне вищого гатунку, 30% яловичини, вода, цибуля ріпчаста. Без стабілізаторів і барвників, все з натуральних інгредієнтів – відзначає виробник. У величезну м'ясорубку хлопець веслом заштовхує курячу шкірку, крила і кістки. Це моментально перетворюється в однорідну масу – майже желе. Бригадир називає це натуральними інгредієнтами, втім зізнається: "Є і добавки", – доповнює він.

І – не тільки в м'ясній начинці. Уже в наступному цеху помітили величезні підноси з різнокольоровими хінкалі. Думаєте, зелений колір дають ароматні трави і шпинат? А жовтий – домашні яйця? Ні! На цьому підприємстві грузинські делікатеси – фарбують!

"Чому вони зелені?" – запитують журналісти. "Додається в тісто барвник, і вони виходять зеленими", – відповідають у цеху. Робочі – без масок і рукавичок. На 200 чоловік – жодного санітайзера. Витирають піт із чола – і знову за роботу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину українські сім'ї "урізали" свої витрати на 10%, або ж на 84 млрд гривень. Водночас зросла частка грошей, відданих за алкоголь, сигарети та наркотики. Про це свідчать дані Держстату за 2 квартал 2020 року.