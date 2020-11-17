В Україні масово продають фальшиве масло: як не купити підробку

В Україні до 70% масла – підробка. У молочний жир додають рослинний, через що виникають трансжири. Справжнє масло має бути твердим, коштувати не менше 40 грн за пачку, а на упаковці має бути написано "масло вершкове".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій, розповіла, як правильно вибрати продукт.

Масло не може бути дешевим. На виробництво одного кілограма масла йде приблизно 20 літрів молока. Тому воно не може бути дешевим, розповідає Кальдій, яка вже понад 10 років займається перевіркою молочної продукції.

"Масло технічно не може коштувати дешево. На кг потрібно 20 літрів молока. Аномальна ціна повинна насторожувати. Особливо, білоруське дешеве масло, якщо по 20 грн, це однозначно підробка. Імпортна продукція не може коштувати менше, ніж українська", – пояснила експертка.

Масло має бути твердим. Молочні жири швидко застигають і повільно плавляться. Якщо масло м'яке вже в магазині, наймовірініше, у ньому використовують рослинні жири.

"По-перше, будь-яка добавка – це фальсифікація. Чим можуть замінювати молочний жир – це суміші жирів, гідрогенізовані жири, пальмове, какосовое масло. Роблять твердий жир. Він швидше плавиться", – пояснюють у лабораторії.

За кольором можна визначити свіжість масла. Залежно від сезону, колір масла може змінюватися. Взимку воно біліше, а влітку, коли корови їдять свіжу траву, воно має жовте забарвлення. Насторожити повинен яскравий помаранчевий колір (найімовірніше, використовували добавки). Крім того, якщо розрізати масло, можна помітити більш жовтий колір по краях, це означає, що жир уже окислився: або продукт неправильно зберігали, або термін придатності продукту добігає кінця.

Масло має особливий смак. Якщо після масла в роті залишається відчуття нальоту жиру, воно має запах або смак маргарину, імовірно, це фальсифікат. На смак недосвідченому споживачеві визначити якісне масло складно, проте порівнявши справжнє та підробку, можна легко помітити різницю.

Зверніть увагу на упаковку. Головне – на ній обов'язково повинно бути написано "масло вершкове". Такий напис зобов'язує споживача відповідати ДСТУ 4399: 2005: у ньому повинні бути виключно молочні жири. Крім того, експерти радять купувати продукцію відомих великих виробників, водночас ціна за пачку має коштувати щонайменше близько 40 грн.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Антимонопольним комітетом було проведено масштабне дослідження, яке визначило 5 фірм, які торгують фальсифікатом.