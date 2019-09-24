В Україні хочуть ввести новий пенсійний вік: що чекає українців

В Україні розглядають можливість відстрочити підвищення пенсійного віку для жінок. Паралельно з цим вже діє поетапне підвищення для всіх, хто не виконає вимоги щодо стажу.

Про те, коли українці виходить на заслужений відпочинок і що може змінитися – докладніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові правила для жінок: чим загрожує

Відстрочка підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яку буде розглядати Верховна Рада, в першу чергу може збільшити дефіцит Пенсійного фонду. Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко пояснює: якщо зараз відкласти підвищення пенсійного віку для жінок, за рік з'явиться близько 1 млн пенсіонерів. А без такого рішення – в два рази менше.

"У цьому році жінки вже йдуть на пенсію в 59 років. В 2021 вони вже виходили б в 60 років. Підвищення майже вже закінчилося. Тобто якщо зараз повертати 55 років, то у нас буде одразу велику кількість людей, які підуть на пенсію. це жінки 55, 56, 57, 58 років. Може бути до 1 млн пенсіонерів в рік", – розповідає Ткаченко.

Пенсійний вік підвищують не тільки через питання економії, але і для збереження працездатного населення, зазначає експерт. Мовляв, якщо пенсійний вік знизити, то не буде кому працювати.

"У цьому немає ніякого сенсу. Якщо всі підуть на пенсію, буде швидке скорочення людей працездатного віку. Витрати на виплати пенсій істотно збільшаться. А надходження на всі види страхування різко зменшаться. Це подвійний удар в Пенсійний фонд і бюджет", – уточнює Ткаченко.

Відзначимо, з 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження. В цьому році в 59 років вийдуть ті, хто народився пізніше 30 вересня 1960-го.

А що для чоловіків?

В Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта будуть працювати до 63 і 65 років. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.

Для прикладу. Українцю виповнюється 60 років, але при цьому у нього є всього 24 роки стажу. Щоб вийти на пенсію "вчасно", потрібно мати як мінімум 26 років. За решту менше півроку доопрацювати не вийде, тому є два виходи. Або вийти на пенсію в 63 роки (ті, хто в 2019-му виходять на заслужений відпочинок і мають від 16 до 26 років стажу, отримають пенсію на три роки пізніше).

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2019-му – від 26 років стажу;

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 роки стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2019-му – від 16 до 26 років стажу;

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2019-му – до 16 стажу;

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Як накопичити на пенсію

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: збирати готівку "під матрацом" не можна. По-перше, гроші з'їсть інфляція. Навіть якщо щомісяця купувати долари, то через 30 років далеко не факт, що за них вдасться безбідно жити близько 17 років. Будь-яка валюта, навіть американська, має властивість втрачати свою вартість.

Гроші повинні працювати. Найнадійнішою і консервативної інвестицією вважається відкриття банківського вкладу. З його допомогою можна не тільки зберегти гроші, а й накопичити їх. Але і тут є свої "але". При закритті банку вкладник має право тільки на 200 тис. Грн, інші заощадження просто згорають. Тобто якщо за 20 років накопичити в банку 2 млн грн, після несподіваного закриття повернуть всього лише 10% - 200 тис. Тому краще відкривати рахунки в різних банках таким чином, щоб максимальна сума вкладу не перевищувала 200 тисяч. Щоб диверсифікувати (розділити) ризики, також можна відкрити і валютний рахунок. В середньому українець може відкладати до 30% свого доходу, пояснив фінансовий консультант Олексій Половинкин.

Якщо заробітна плата стабільно знаходиться на рівні $ 500, то за 20 років можна накопичити $ 36 тисяч. На безбідну старість цієї суми може не вистачити, але і голодувати не доведеться. Якщо ж українцю з середньою зарплатою в Києві почати збирати в 25 років, то до 60 років можна зібрати близько $ 63 тис. Варто враховувати, що розрахунки – орієнтовні і не враховують відсотки за банківськими вкладами.

Як каже експерт в сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко, в Україні банківський вклад – швидше спосіб короткостроковій інвестиції. А ось відкладати гроші на старість треба за допомогою пенсійних фондів – їх діяльність ретельно контролюється законом, і вони не можуть закритися і зникнути разом з накопиченнями.

Експерт у сфері нерухомості Максим Бабуряк впевнений, що найкраща інвестиція – покупка однокімнатної квартири в Києві недалеко від метро. Таку нерухомість завжди можна продати чи здати в оренду. На даний момент "однушку" в столиці можна здати в оренду за 6-7 тис. грн. Якщо у пенсіонера є друга квартира, то така "надбавка" до пенсії може стати навіть більш відчутною, ніж відсоток по невеликому банківським вкладом. І якщо із заощадженнями в фондах або банках є ризики, то квартира нікуди не дінеться, впевнений Бабуряк.

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