В Україні газ для населення може подорожчати на 70% - глава НКРЕКП

Найближчим часом в Україні ціни на газ для населення можуть бути переглянуті в бік збільшення. Подорожчання може скласти до 70%.

Таку думку висловив голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк, зазначивши при цьому, що на його думку перегляд цін на газ неминуче призведе до підвищення тарифів. Про це повідомляють Ukranews.

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"Зараз перегляд ціни на газ (для населення) означає плюс 65-70%", - заявив Вовк, зазначивши, що на його думку, переглядати ціну на газ потрібно було раніше.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін висунув нову пропозицію по тарифу на газ в Україні. Також повідомлялося, що в червні ціни на газ виростуть майже на 10% в порівнянні з травневими тарифами, через що в країні в першу чергу подорожчають будматеріали, продукція металургії, мінеральні добрива та сільгосппродукція.