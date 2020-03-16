В Україні через коронавірус впадуть перекази від заробітчан – НБУ

Через світову епідемію коронавірусу перекази валюти від заробітчан в Україну можуть впасти на $0,5-1 млрд.
Про це повідомив заступник голови Національного банку (НБУ) Дмитро Сологуб в інтерв'ю на телеканалі "Інтер". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Гроші від заробітчан
"Попередньо ми оцінюємо втрати в розмірі $500 млн – $1 млрд. Але потрібно дивитися, скільки це триватиме. Ми виходимо з того, що ситуація триватиме кілька місяців, а потім поступово буде поліпшуватися", – сказав Сологуб.
При цьому заступник голови НБУ зазначив, що "нестача" валюти буде компенсована тим, що за рахунок відсутності виїзного туризму її не вивозитимуть з країни. "Цей ефект ми зараз рахуємо приблизно в $1,5 млрд", – сказав Сологуб.
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