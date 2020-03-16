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16 березня • оновлено в 17:56
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В Україні через коронавірус впадуть перекази від заробітчан – НБУ

1.5т
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Через світову епідемію коронавірусу перекази валюти від заробітчан в Україну можуть впасти на $0,5-1 млрд.

Про це повідомив заступник голови Національного банку (НБУ) Дмитро Сологуб в інтерв'ю на телеканалі "Інтер". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гроші від заробітчан

Гроші від заробітчан

"Попередньо ми оцінюємо втрати в розмірі $500 млн – $1 млрд. Але потрібно дивитися, скільки це триватиме. Ми виходимо з того, що ситуація триватиме кілька місяців, а потім поступово буде поліпшуватися", – сказав Сологуб.

При цьому заступник голови НБУ зазначив, що "нестача" валюти буде компенсована тим, що за рахунок відсутності виїзного туризму її не вивозитимуть з країни. "Цей ефект ми зараз рахуємо приблизно в $1,5 млрд", – сказав Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
заробітчани національний банк України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всех выезжающих по турпутевкам обязать подавать декларации о доходах и проверять на оплату налогов и получение субсидий.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шо за узбеки на фото?
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Poroshenko Petro, каклатые славяне.
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