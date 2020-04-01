Головна Новини
1 квітня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Через карантин почнуть виплачувати допомогу найбіднішим – Зеленський

2.7т
Читати матеріал російською

В Україні складуть списки малозабезпечених категорій громадян, щоб виплачувати допомогу найбіднішим під час карантину.

Про це повідомили на сайті Офісу президента за підсумками наради президента України Володимира Зеленського.

Соцвиплати в Україні

Соцвиплати в Україні

"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд повинен знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – сказав Зеленський прем'єр -міністру Денису Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що був зупинений зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.

було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.

Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – зазначив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Робота в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Матвей Правосеков
Матвей Правосеков
Интересно, а в ДHP и ЛHP тоже будут платить? Аа.. нет, я забыл, это же не Украина..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги