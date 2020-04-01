Через карантин почнуть виплачувати допомогу найбіднішим – Зеленський

В Україні складуть списки малозабезпечених категорій громадян, щоб виплачувати допомогу найбіднішим під час карантину.
Про це повідомили на сайті Офісу президента за підсумками наради президента України Володимира Зеленського.
Соцвиплати в Україні
"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд повинен знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – сказав Зеленський прем'єр -міністру Денису Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що був зупинений зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.
було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.
Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.
"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – зазначив прем'єр.
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