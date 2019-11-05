В Україні продаватимуть долари по-новому: НБУ опублікував правила

В Україні з 5 листопада скасували обмеження на купівлю валюти і банківських металів. Якщо раніше, наприклад, долари можна було купити на суму не більше 150 тис. грн в день, зараз обмежень немає.

Про це повідомила прес-служба регулятора. Також скасували вимогу щодо подання фізичними особами в банки документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти. За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть істотного впливу на валютний ринок.

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По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. грн. По-друге, загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням сьогодні майже однакові.

"Національний банк буде продовжувати валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов і з урахуванням швидкості прийняття та імплементації пакету законів, спрямованих на попередження непродуктивного відтоку капіталу з країни", – пояснюють в НБУ.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як в Україні правильно купувати долари. Наприклад, експерти радять розділити потрібний обсяг на кілька сум, проводити операції в конкретні дні та відмовитися від послуг сумнівних обмінників.

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