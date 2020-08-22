В Україні без досвіду роботи готові брати на зарплату до 25 тисяч: названо вакансії

Куди піти працювати в Україні.

В Україні претендентам без досвіду роботи (наприклад, студентам) готові платити від 4 до 25 тис. грн.

Про це йдеться в даних кадрового порталу Jooble. Работодавці шукають найчастіше співробітників без досвіду на такі позиції:

касир – з пропозицією зарплати від 4000 до 12000 грн;

кредитний експерт – від 5000 до 15000 грн;

репетитор/викладач англійської мови – від 10000 до 25000 грн;

продавець-консультант – від 10000 до 15000 грн;

офіціант – від 4000 до 17000 грн.

Найбільшу кількість пропозицій по роботі для студентів було зафіксовано в Києві, Дніпрі та Харкові. Найменш зацікавлені в студентах як співробітниках у Черкасах, Чернігові та Івано-Франківську – там з початку літа для них було опубліковано найменшу кількість вакансій.

Серед позицій, на які студентів запрошують зараз найрідше, – юрист, диспетчер таксі, бариста, оператор колл-центру і мерчендайзер. Роботодавці, що пропонують такі вакансії, воліють наймати людей з досвідом роботи на аналогічній посаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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