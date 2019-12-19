Виплатили перед звільненням: ексчлени НАЗК нарахували собі "допомогу" в 100 тис. гривень

Колишні члени Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) перед звільненням виплатили собі від 100 до 180 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це заявила тимчасово виконуюча обов'язки керівника НАЗК Наталія Новак, передає "РБК-Україна". За її словами, йдеться про п'ять членів, а також виконуючого обов'язки керівника агенції.

При цьому Новак наголосила, що такі дії передбачені законодавством.

НАЗК Колаж

"Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалося, там уже нікого не було. Всі вони звільнилися, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу на соціально-економічні потреби. Я не пам'ятаю точну суму, але мова йде про всіх п'ятьох членів НАЗК і одного в.о. керівника апарату НАЗК. І це були суми від 100 до 180 тисяч гривень", – сказала вона.

Новак додала, що у зв'язку з цими виплатами в агентства не залишилося коштів у бюджеті для зарплат співробітникам.

Наталія Новак dt.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня Антикорупційний комітет Верховної Ради отримав правки до законопроєкту №1029 про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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