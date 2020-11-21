В "Нафтогазі" розповіли, як формують ціну на газ і яку націнку встановлюють

В Україні ціна на газ становить з вартості імпорту або видобутку, витрат на транспортування і націнки постачальника. Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила свою націнку в розмірі 6%.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів глава ЦПК "Нафтогаз" Максим Рабинович."Ціна на газ для населення має кілька складових. Перше – оптова ціна газу, за якою постачальники його купують, добувають або імпортують із Європи. Друге – вартість транспортування. Є також націнка постачальника, яка повинна дати йому можливість удосконалювати сервіс, відкривати центри обслуговування, контакт-центри та заробляти. Націнка газопостачальних компаній "Нафтогаз України" – приблизно 6%. Зараз нам цього вистачає. Інші компанії формують ціну по-своєму", – розповів Рабінович.

Відзначимо, з 1 серпня 2020 року в Україні Кабінет міністрів більше не регулює вартість газу. Кожна компанія має право самостійно встановлювати. Разом з тим українці можуть вибирати, у кого і за якою ціною купувати блакитне паливо.

Щоб поміняти постачальника, потрібно зайти на сайт того постачальника, якого ви вибрали, скористатися онлайн формою або ж дізнатися, де знаходиться найближчий офіс компанії і подати документи особисто.

Традиційно з початком опалювального сезону ціни на блакитне паливо почали рости. Уже зараз, залежно від постачальника, вони досягають близько 8,8 кубометрів. Подорожчання, за оцінками експертів, може тривати до лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину ввели нові правила оплати комунальних послуг із субсидією. Норму, яку компенсує державна допомога, збільшили на 50%.