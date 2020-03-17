"Укрзалізниця" скасує всі поїзди: як і де повернути гроші за квиток

"Укрзалізниця" в зв'язку з рішенням Кабінету міністрів про введення карантину через коронавірус вже з 18 березня скасовує рух усіх поїздів. Повернути гроші за квитки можна буде протягом місяця.

Про те, як і коли можна повернути гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що сталося:

з 18 березня "Укрзалізниця" скасовує всі внутрішні потяги і електрички. Заборона буде діяти до 3 квітня;

Коли можна повернути гроші:

щоб повернути квиток є місяць від дати планового відправлення поїзда, який скасували;

Як можна повернути гроші:

якщо купували квиток в касі, то в касі можна повернути гроші. А якщо купували онлайн (за допомогою спеціального сервісу), то і повернення коштів потрібно провести онлайн.

"Для зручності пасажирів і щоб уникнути концентрації людей біля кас," Укрзалізниця "продовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати передбачуваного відправлення поїзда, який скасували", – йдеться на сайті компанії.

Що радять:

Якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя небезпеці, перебуваючи в натовпі. Повернути гроші можна в будь-який момент протягом місяця.

Куди звертатися:

Гаряча лінія "Укрзалізніц" – 0800503111.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги. Рух поїздів буде припинено з 12.00. Потяги, які виїдуть до 12.00, продовжать слідувати по маршруту.

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