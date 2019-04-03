Українцям знову перерахують пенсії: хто і як розбагатіє

В Україні з 1 липня мінімальну пенсію підвищать з 1497 до 1564 грн. Таке нововведення стосуватиметься менше двох мільйонів українців на заслуженому відпочинку, які наразі отримують мінімум.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, з 1 липня загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зросте з 1853 до 1963 грн. При цьому українці, які втратили працездатність (пенсіонери), замість 1497 грн повинні будуть отримувати щонайменше 1564 грн. Також збільшиться прожитковий мінімум для дітей (залежно від віку). Наприклад, мінімум на дитину до 6 років збільшиться з 1 626 до 1699 грн.

Прожитковий мінімум — мінімальна сума, на яку має право кожен. І таке право гарантоване українцям Конституцією. Наприклад, якщо українець непрацездатного віку за своє життя не заробив і 15 років стажу, йому не призначили пенсію, він має право на матеріальну допомогу від держави. І розмір цієї допомоги повинен компенсувати різницю між його доходом і прожитковим мінімумом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

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