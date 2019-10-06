Українцям замість бебі-боксів роздаватимуть по 5 тисяч: кому і як

Міністерство соціальної політики розробляє постанову, яка передбачає видачу сім'ям з новонародженими по 5 тисяч гривень замість бебі-боксів. Торкнеться це тільки мешканців Донецької області.

Про це повідомляє видання UBR. Ініціатори вказують на той факт, що на відміну від всіх інших регіонів, Донецька область взагалі не бере участь в проекті. Тобто народжені на її території не отримують ні коробок з речами першої необхідності, ні гроші.

ТСН

Щоб виправити це, чиновники і пропонують надавати допомогу живими грошима. За оцінками Мінсоцполітики, до кінця року на реалізацію цього проекту знадобитися виділити в бюджеті 57,5 млн грн. Експерти відомства виходять з статистики народжуваності в регіоні: з січня по серпень тут з'явилося 10,76 тис. малюків.

У Мінсоцполітики також повідомили, що з моменту запуску пілотного проекту, бебі-бокси отримали понад 297 тис. новонароджених.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали продавати бебі-бокси, які повинні видаватися матерям новонароджених немовлят безкоштовно. Набори першої необхідності для новонароджених пропонують купити за суму від 200 до 1500 гривень.

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