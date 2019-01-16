Українцям з дітьми дали допомогу на нянь: як отримати гроші

Українські сім'ї з дітьми до трьох років з 1 січня отримали право на компенсацію з держбюджету витрат на няню. Щомісячна сума компенсації складе 1692 грн.

Що потрібно знати для отримання грошей на "муніципальну няню", розповів в ефірі ObozTV юрист Георгій Сандул.

"По-перше, треба знайти няню, укласти з нею офіційний договір про працевлаштування, подати заяву до відділення соціального захисту за місцем проживання, а також заяву на перерахунок цих коштів", – пояснив він.

За словами юриста, держава не ставить жодних кваліфікаційних вимог до нянь, тому теоретично можна оформити муніципальною нянею навіть бабусю дитини – за умови, що вона буде офіційно працевлаштована в сім'ї.

Сандул зазначив, що компенсація буде обкладатися податками:

"Використовується наймана праця. 18% податку на доходи фізичних осіб платить власне няня, а при офіційному працевлаштуванні домогосподарство має заплатити єдиний соціальні внесок – ще 22%".

На думку експерта, сума компенсації "повинна бути набагато вищою, щоб стимулювати до справжнього офіційного працевлаштування".

Юрист розповів, які пункти повинні бути в договорі з муніципальної нянею.

"Повинен бути зазначений обсяг робіт, нормований робочий час няні, відповідальність сторін, форс-мажорні обставини, які повинні бути прописані. Але основне – це перелік обов'язків няні, періодичність та сума винагороди", – пояснив він.

Сандул уточнив, що договір з нянею "можна хоч щомісяця укладати знову". За його словами, повинні бути підтверджуючі документи, що няня належним чином виконувала свої обов'язки – це може бути акт виконаних робіт або інший документ.

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні при виписці новонародженої дитини в пологовому будинку або за місцем його проживання почали видавати одноразову допомогу "пакет малюка".

Водночас, Конституційний суд України постановив, що декретні виплати і одноразова допомога при народженні дитини не передбачені Конституцією.

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