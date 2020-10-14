Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми

В Україні мінімальну пенсію в грудні 2020-го підвищать з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року – до 1934 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

для дітей до 6 років – 1921 грн;

для дітей 6-18 років – 2395 грн;

для працездатних осіб – 2270 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;

загалом – 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2013 грн;

для дітей 6-18 років – 2510 грн;

для працездатних осіб – 2379 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

загалом – 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2100 грн;

для дітей 6-18 років – 2618 грн;

для працездатних осіб – 2481 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;

загалом – 2393 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :