Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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  • Як перерахують пенсії в Україні

  • З чим пов'язано підвищення

  • Які етапи підвищення

Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми

В Україні мінімальну пенсію в грудні 2020-го підвищать з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року – до 1934 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

  • для дітей до 6 років – 1921 грн;

  • для дітей 6-18 років – 2395 грн;

  • для працездатних осіб – 2270 грн;

  • для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;

  • загалом – 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:

  • для дітей до 6 років – 2013 грн;

  • для дітей 6-18 років – 2510 грн;

  • для працездатних осіб – 2379 грн;

  • для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

  • загалом – 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:

  • для дітей до 6 років – 2100 грн;

  • для дітей 6-18 років – 2618 грн;

  • для працездатних осіб – 2481 грн;

  • для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;

  • загалом – 2393 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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