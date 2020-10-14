Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми
Як перерахують пенсії в Україні
З чим пов'язано підвищення
Які етапи підвищення
В Україні мінімальну пенсію в грудні 2020-го підвищать з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року – до 1934 грн.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.
Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:
для дітей до 6 років – 1921 грн;
для дітей 6-18 років – 2395 грн;
для працездатних осіб – 2270 грн;
для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;
загалом – 2189 грн.
Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:
для дітей до 6 років – 2013 грн;
для дітей 6-18 років – 2510 грн;
для працездатних осіб – 2379 грн;
для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;
загалом – 2294 грн.
Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:
для дітей до 6 років – 2100 грн;
для дітей 6-18 років – 2618 грн;
для працездатних осіб – 2481 грн;
для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;
загалом – 2393 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Україні пенсії з 2021 будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.