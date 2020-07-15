Українцям роздають кредити під 1700% річних: як дурять і у кого не варто брати

В Україні кредитні ставки, які анонсують як "під 0", у реальності доходять до 1702% річних! Компанії не поспішають показувати справжні умови надання позики, штрафні санкції і пені, але водночас активно рекламуються в мережі.

Про те, як українці потрапляють у кредитні пастки і під який відсоток насправді дають гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Реальну кредитну ставку дізнатися складно

В інтернеті можна знайти десятки оголошень, в яких обіцяють кредит під "0%". Наприклад, із такою пропозицією можна побачити рекламу компанії "СС Лоун". Вони готові надати кредит "0% до 15 000 грн".

Реклама кредиту під 0% ukrkrediti.com.ua

На сайті компанії виявляється, що все-таки незначний відсоток потрібно заплатити. Однак, хитрість полягає в тому, що під такий відсоток можна отримати тільки перший кредит, а якщо його вчасно не погасити, борг миттю злетить.

"СС Лоун" роздає кредити СС Лоун

Ознайомитися з конкретними умовами надання кредиту без заповнення анкети можна. Спершу потрібно надати свої дані компанії, а потім уже отримати свої умови. На сайті є тільки загальні умови, в них немає інформації про те, скільки доведеться повертати.

А ось у реєстрі судових рішень можна знайти конкретні кейси клієнтів компанії, які після намагаються через суд відстояти своє право не платити величезні штрафи і відсотки. Наприклад, згідно з договором №592690-А, компанія видала кредит під 10 тис. грн річних, а повернути зажадали вже 23,9 тис. річних.

Так, борг виріс на 9 тис. грн за рахунок відсотків і на 4,9 тис. за рахунок штрафу. У своєму позові клієнт "СС Лоун" заявив: що такі умови вона не погоджувала і вважає їх протиправними, а кредитний договір або договір позики між сторонами не укладався.

Щоправда, суд, згідно з опублікованою в реєстрі інформацією, у цьому випадку зайняв позицію кредитора. Відзначимо, кредит у будь-якому разі потрібно повертати. Питання лише в тому, чи розуміють клієнти, яку суму і під які відсотки вони беруть.

Якщо оформити кредитну карту в будь-якому українському банку, розмір ставки буде в десятки разів менший! Правда, у банках, найімовірніше, перевірять кредитну історію і переконаються, що клієнт зможе повернути гроші. А ось подібні "кредитні контори" мікрокредити видають усім підряд. Єдині дві вимоги – бути повнолітнім і мати український паспорт.

За таких умов ризик неповернення кредиту дуже високий. Але і на цей випадок у договорі передбачені санкції. Приклад договору також вдалося завантажити з розділу документи в підвалі (нижньому кутку) сайту однієї з кредитних контор. "Товариство має право передати персональні дані й іншу інформацію про позичальника третім особам для захисту своїх законних прав та інтересів" і має право "поступатися правом за договором без згоди клієнта".

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає OBOZREVATEL: найчастіше кредитні організації мають власну колекторську службу. Є спеціальний відділ, який збирає всю інформацію на боржника: номери телефону його і всіх близьких, сторінки в соцмережах, місце роботи і фактичного проживання.

Після починається масована атака: боржникам дзвонять, шлють СМС, знаходять їх родичів, телефонують на роботу і навіть на особисті номери колег. "Іноді можуть зателефонувати колезі і сказати, що ось такий-то товариш вказав вас як поручителя за кредитом. Це, зрозуміло, неможливо без згоди самого поручителя. Та й самі вони регулярно заявляють, що дають кредити без довідок і поручителів. Завдання – дістати клієнта", – розповідає Мазуренко.

У Нацбанку бачать проблему, але винні самі клієнти

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%", заявили в пресслужбі НБУ. Банки не роздають кошти просто так. "Фішка кредитів" під 0%" – ця ставка може діяти тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, в зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку по кредиту – тисячі сімсот два % річних", – розповідають в НБУ.

Тобто, якщо взяти дві тисячі гривень, то через рік уже доведеться повернути понад 34 тис. грн.

"Але є складність. Людина самостійно підписала договір із такими умовами. Захистити права в такому разі складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд", – пояснюють в НБУ.

Чинне законодавство по відношенню до кредитних організацій (небанківських фінансових установ) досить лояльне. Таких жорстких вимог – обов'язкова присутність при виданні карти, перевірка матеріального стану клієнта – немає.

Якщо ви вирішили отримати "швидкий" кредит, то переконайтеся, що ви прочитали всі умови, які прописані в договорі. І до того, як підтвердити свою згоду, добре прочитайте ту частину документа, яка стосується кредитних ставок, штрафів і пені. А ще переконайтеся, що дійсно зможете оплатити кредит.