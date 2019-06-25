Українцям повернуть плату за комуналку: як отримати гроші

Українці за законом про житлово-комунальні послуги і завдяки новій постанові Кабінету міністрів мають право на компенсацію неякісної комуналки.

Про те, як скористатися новими правилами і кого вони стосуватимуться — у матеріалі OBOZREVATEL.

За що можна повернути гроші

Кабінет міністрів упорядкував процедуру стягнення коштів із недобросовісних ЖЕКів. Новий норматив чітко регулює процедуру, за якою можна перерахувати платіжки. "Сума перерахунку зараховується споживачеві в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення зі споживачем дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком", — йдеться в ухваленій постанові.

Найперше необхідно дізнатися, які послуги і з якою періодичністю вже оплачуються мешканцями, пояснює юрист Олександр Плахотник. Якщо йдеться про комунальні (міські) ЖЕКи, то список публікує на своєму сайті місцева влада.

Наприклад, у Києві, оплачуючи утримання будинку та прибудинкової території, можна вимагати:

прибирання прибудинкової території (по буднях)

прибирання у під'їзді (по буднях)

заміну лампочок у під'їзді протягом 24 годин, як перестали працювати

вивезення сміття (щодня крім неділі)

дератизацію та дезінфекцію вдома (не рідше ніж раз на 6 місяців)

поточний ремонт мереж і конструктивних елементів будинку (графік затверджується окремо).

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Варто зазначити, що капітальний ремонт у тариф не включають. З повним переліком послуг (а їх кілька десятків) можна ознайомитися на сайті свого постачальника послуги або у договорі. Кабінет міністрів регулює мінімальний перелік того, що зобов'язаний робити ЖЕК. Крім перерахованого вище, це: технічне обслуговування ліфтів, вентиляції, поточний ремонт труб, систем протипожежної безпеки, прибирання і вивезення снігу, обслуговування роботи спільного майна у будинку.

Що має робити прибиральниця pixabay

У кожної послуги є свої стандарти якості. У разі прибирання під'їзду:

щодня (крім вихідних) повинні підмітати перші три поверхи під'їзду;

щодня (крім вихідних) прибирати місця поруч із сміттєпроводом;

що два тижні мити всі поверхи під'їзду;

раз на місяць витирати підвіконня, поручні, поштові ящики;

раз на місяць прибирати зі стелі і стін пил, павутину;

раз на шість місяців мити всі вікна у під'їзді.

змінювати лампочки протягом 24 годин після того, як вони стали несправними.

Якщо ж, наприклад, працівник ЖЕКу не доходить вище першого поверху, не змінює лампочки або роками не піднімає очі до павутиння на стелі у під'їзді, платити можна менше. За кожен день порушення переліку і періодичності робіт сума у платіжці має зменшуватися на 3,3%. Тобто якщо ви в цьому місяці заплатили повну суму, але послугу так і не отримали, вже в наступному місяці з урахуванням перерахунку заплатити треба буде менше.

Що може підтвердити неякісну послугу:

табель робочого дня працівника ЖЕКу;

акт дослідження будинку за участі мешканців;

журнал реєстрації звернень мешканців.

Щоб зробити перерахунок, мешканці повинні заповнити акт-претензію, пояснює юрист Олександр Плахотник. "Є порядок проведення перевірок якості послуги. Ви повинні повідомити про намір провести таку перевірку виконавцю, потім у присутності мешканців буде дана оцінка і складено акт", — пояснює Плахотник.

Перерахунок мають провести протягом місяця. Наприклад, якщо у червні подати акт, то у липні можна буде заплатити за утримання будинку та прибудинкової території менше.

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Як повернуть гроші за інші послуги

Закон "Про житлово-комунальні послуги" дозволяє в окремих випадках комунальні послуги не оплачувати або ж платити менше. Наприклад, якщо замість гарячої води — тепла, платити за неї за тарифом для гарячої не потрібно.

Як оплачувати гарячу воду:

75-50 градусів — повний тариф;

49-45 градусів — 90% повного тарифу;

44-40 градусів — 70% повного тарифу;

> 40 градусів — за тарифом на холодну воду.

Крім того, як пояснюють у Національній комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), гарячу воду можуть відключати не більш ніж на 6 годин на добу, при цьому період "без води" має становити не більше 30% місяця. Якщо зазначена норма порушується, за кожну добу сума у платіжках має зменшуватися на 3,3%. Остання норма також стосується і холодної води.

Температура повітря в опалювальному приміщенні має бути не нижчою за 18 градусів тепла. Якщо опалення підключили, а у квартирі все одно холодно — платити за нього за повною ціною не варто. Так, чинні норми встановлюють: якщо температура у приміщенні не вище за 12 градусів, опалення можна взагалі не оплачувати. Відключати тепло можуть не частіше ніж раз на місяць і не довше ніж на 12 годин.

Як платити за опалення:

18 градусів – повний тариф

17 градусів – 95% повного тарифу

16 градусів – 90% повного тарифу

15 градусів – 85% повного тарифу

14 градусів – 80% повного тарифу

13 градусів – 75% повного тарифу

12 градусів – 70% повного тарифу

Українці за чинним законом мають право повертати гроші за неякісну послугу або навіть не оплачувати її. При цьому більшість споживачів такою можливістю не користується. Однак лише за допомогою контролю і стягнення сплачених "нема за що" коштів можна домогтися покращення якості послуг. Більше того, якщо у тарифі закладено плановий ремонт, але при цьому гроші на нього не витрачаються, отже, у виконавця послуги є можливість залишити "зайве" у себе в кишені.

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