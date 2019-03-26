Українцям повернуть гроші за газ: список покараних облгазів розширили

Національна комісія у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП) планує зобов'язати "Запоріжгаз", "Львівгаз", "Чернігівгаз", "Чернівцігаз" провести перерахунок і повернути клієнтам гроші, які вони надмірно сплатили в результаті застосування додаткових коефіцієнтів при розрахунку сум у платіжках.

Так, НКРЕКП вже встановила порушення на зазначених підприємствах, а 29 березня ухвалить документ, яким передбачать покарання: крім перерахунків кожне підприємство має заплатити 850 тис. грн штрафу, йдеться у проекті документа.

До речі, кілька днів тому комісія вже ухвалила аналогічне рішення щодо "Запоріжгаз", "Львівгаз", "Чернігівгаз", "Чернівцігаз". Вони повинні провести перерахунок до 5 квітня. Новій "порції" облгазів, що завинили, дають час для перерахунку сум у платіжках до 12 квітня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І всі 20 компаній відразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня 2019 року. З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019 року тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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