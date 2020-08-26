Українцям перерахують зарплати, а грошей стане більше: топ фактів про підвищення мінімалки з 1 вересня

В Україні вже у вересні перерахують зарплати приблизно 1/3 всіх, хто працює. Бюджети різних рівнів отримають близько 2,9 додаткових млрд грн, а соціальні стандарти підтягнуться до мінімально допустимого за європейськими стандартами рівня.

OBOZREVATEL зібрав головні плюси й мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.

До чого призведе підвищення мінімалки: головні плюси

Частину зарплат виведуть із тіні

Офіційно мінімалку отримує левова частка українців. Найчастіше це можливість для роботодавця заплатити менше податків. Згідно з даними НБУ, мінімалку отримує третина всіх штатних співробітників.

А колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL додав: близько 75% співробітників малих і середніх підприємств офіційно сидять на мінімалці. Усі вони щонайменше офіційно отримають надбавку вже з 1 вересня.

Вирівняється розрив між середньою й мінімальною зарплатами

Як зазначає глава Ради НБУ Богдан Данилишин, більшість країн Європи дотримується ідеї, що мінімалка повинна бути на рівні 45-55% від середньої зарплати (Хорватія, Польща, Румунія, Чехія, Албанія, Угорщина, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія). До 1 вересня мінімалка в Україні становить 40% середньої зарплати, а після 1 вересня "дотягнеться" до мінімально допустимого значення в ЄС.

Зростуть надходження до бюджету

Підвищення мінімалки лише до кінця року, згідно з оцінками Мінфіну, дозволить додатково зібрати 1,7 млрд грн єдиного соцвнеску (насамперед поповнює бюджет Пенсійного фонду) і 1,2 млрд прибуткового податку (ці кошти йдуть у місцевий і державний бюджети).

Міністр соцполітики Андрій Рева впевнений, що такі оцінки занадто скромні, мовляв, додатково отримати можна буде навіть більше коштів. Наприклад, коли в 2016-му мінімалку підвищили удвічі, з 1600 до 3200 грн, доходи місцевих бюджетів зросли на 38%, а податкові надходження в загальну скарбницю країни – на 23%. Пенсійний фонд тоді додатково отримав близько 60 млрд грн, місцеві бюджети зросли приблизно на 11 млрд грн, а дохід від ПДФО до держбюджету збільшився на 16 млрд. Загальна економіка країни додатково "додала" 0,5% ВВП.

Хто заплатить більше: мінуси від нового рішення

Фізособи-підприємці

Зараз завдяки єдиному податку вони платять у рази менше, ніж звичайні співробітники. Наприклад, "єдинники" другої групи (вони можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. З першого вересня платежі виростуть до 1000 і 1100 грн.

До речі, думки експертів про те, чи справедливе таке низьке оподаткування для величезної кількості ФОП, розходяться. Через заниження обороту й можливості платити невеликі суми "єдиний податок" перетворився на форму "офшору" всередині країни.

Власники великих будинків і квартир, але не відразу

В Україні власники квартир площею від 60 квадратів (з розрахунку на одну людину) і будинків від 120 квадратів повинні платити за кожен метр понад вказану норму податок у розмірі до 1,5% мінімалки. Норму за бажанням може збільшити місцева рада, як і ставку податку.

Цього року українці платили податок за 2019-й, а наступного – за 2020-й. Важливо відзначити, що враховується та мінімалка, яка встановлена станом на 1 січня. Тому зростання мінімалки до 5000 грн на податок не вплине. Правда, вже з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата становитиме 6000 грн. У результаті вартість "зайвого" квадрата з 2020-го до 2021-го може збільшиться з 70,8 до 90 грн.

Зростуть видатки бюджету, однак їх, найімовірніше, компенсують

До кінця року через підвищення мінімалки з бюджетів доведеться додатково виділити 3 млрд грн. Навіть за найскромнішими підрахунками додатковий дохід буде на рівні 2,9 млрд грн. Тобто нові витрати фактично повністю компенсуються новими доходами.

Також проти підвищення мінімалки традиційно виступає дрібний бізнес, який нарікає на складні часи й низькі обороти. Правда, на цей раз підвищити зарплату доведеться всього лише на 277 грн і тільки тим, хто отримує мінімалку. Назвати таке зростання істотним для бізнесу складно.

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