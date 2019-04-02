Українцям перерахують всі виплати: як і хто розбагатіє

В Україні вже за кілька місяців перерахують прожитковий мінімум. Разом з тим зростуть мінімальні пенсії, деякі штрафи, зарплати чиновників, аліменти і навіть податок на нерухомість.

Таке нововведення передбачене ухваленим законодавством, а майбутня індексація дозволить компенсувати зростання цін.

OBOZREVATEL з'ясував, як виростуть доходи українців після майбутнього перерахунку прожиткового мінімуму і кого найперше це стосуватиметься.

Як і кому підвищать виплати

З 1 липня загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зросте з 1853 до 1963 грн. При цьому українці, які втратили працездатність (пенсіонери), замість 1497 грн повинні будуть отримувати щонайменше 1564 грн. Також збільшаться прожитковий мінімум для дітей (залежно від віку). Наприклад, мінімум на дитину до 6 років збільшиться з 1626 до 1699 грн.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", — йдеться у 293-й статті Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатного становить 1 853 грн, а ставка — 185,3 грн. Після першого липня прожитковий мінімум становитиме 1963 грн, а ставка — 196,3 грн.

Від прожиткового мінімуму також залежить і розмір податкової соціальної пільги. Згідно із законом, українець, який одержує не більше за прожитковий мінімум для працездатної, має право платити тільки частину податків. Так, дохід, з якого сплачується внесок, зменшується щонайменше на 50% прожиткового мінімуму.

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Штрафи. Українці, які приховали від податкової трансферне ціноутворення (збут товарів або послуг взаємозалежними особами за внутрішньофірмовими, відмінними від ринкових, цінами) ризикують заплатити штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатного. Наразі це більше 459 тис. грн. після підвищення індексації пропорційно збільшаться і штрафи. Щоправда, варто зазначити, що розмір штрафів рахують виходячи з розміру ПМ станом на початок року, тому суми збільшаться із запізненням майже на півроку.

Аліменти і виплати військовослужбовцям. Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два ПМ) і мінімальний розмір аліментів. Як пояснює юрист Діна Дрижакова, розмір аліментів визначає суд, він залежить від багатьох факторів (матеріальне становище іншого з батьків, розмір заробітної плати того, хто платитиме аліменти тощо), законом визначені лише мінімальні розміри аліментів: не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Мінімальні пенсії. Менше двох мільйонів українців отримують мінімальну пенсію. До перерахунку прожиткового мінімуму українці старше 60 років повинні отримувати не менше 1497 грн. А з 1 липня ця сума зросте до 1564 грн.

Скільки мають платити українцям

Прожитковий мінімум — мінімальна сума, на яку має право кожен. І таке право гарантоване українцям Конституцією. Для прикладу, якщо українець непрацездатного віку за своє життя не заробив і 15 років стажу, йому не призначили пенсію, він має право на матеріальну допомогу від держави. І розмір цієї допомоги має компенсувати різницю між його доходом і прожитковим мінімумом.

Навіть після підвищення реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні значно вищий за розрахунковий. Згідно із законом Міністерство соціальної політики щомісяця має перераховувати ПМ за актуальними цінами. І, згідно з останніми даними, щоб забезпечити дитину віком до 6 років мінімальним набором товарів і послуг, знадобиться щонайменше 3354 грн на місяць, на дитину старше 6 років — 4107 грн, на працездатного — 4566 грн, а на пенсіонера — 3017 грн.

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Таким чином, реальний прожитковий мінімум майже вдвічі вище розрахункового. Однак для того, щоб зрівняти ці значення, уряду доведеться знайти джерела додаткових надходжень до бюджету. Таким може стати підвищення мінімальних зарплат.

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