Головна Новини
29 вересня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українцям перерахували зарплати: хто отримає 100 тисяч

Читати матеріал російською

В Україні зарплати підвищуються щомісяця на 2-3%, практично всім співробітникам і у всіх регіонах. Найбільшу прибавку в 2019-му отримали на промислових підприємствах, а найменше - листоноші і кур'єри.

Як повідомляє видання Мінфін, найвищі зарплати у топ-менеджменту в сферах "Продажі", "Управління персоналом і тренінги", "Адміністрування", "Фінанси", "Маркетинг, реклама, PR", "Виробництво" - від 35 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць. Маркетологам пропонують від 10 тисяч до 130 тисяч, продажникам - від 10,2 тисяч до 120 тисяч, юристам - від 13,9 тисячі до 51 тисяч гривень.

За даними Держстату, за підсумками 7 місяців цього року (більш свіжих даних поки немає) в середньому по країні зарплати зросли на 19,7% - до 10,2 тисяч гривень.

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Еспресо.TV

Новини
В Україні різко зросли зарплати: скільки і де отримують

Найбільшу прибавку отримали працівники:

  • на промислових підприємствах (майже 25%, до 11,4 тисяч),

  • на водному транспорті (плюс 26%, до 12,5 тисяч),

  • в телекомунікації (на 25,3%, до 17,4%).

  • Але лідерами за розміром офіційних доходів залишаються фінансисти з зарплатами близько 19 тисяч в місяць. Їхні доходи за рік зросли на 19,4%.

Мінімальну надбавку дали:

  • сфера послуг (13,1%, до 8,9 тисяч гривень),

  • освіту (15%, до 8 тис. гривень),

  • торгівля (14,7%, до 10,4 тисяч гривень).

Найнижчі по ринку зарплати, якщо вірити Держстату - у листонош і кур'єрів - менше 6 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що в Україні мінімальна заробітна плата в наступному році має зрости на 550 гривень. Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата робота
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
5
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Пануют хрюканы. Глядишь, скоро поляки потянутся на Украину толчки чистить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel