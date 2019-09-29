Українцям перерахували зарплати: хто отримає 100 тисяч

В Україні зарплати підвищуються щомісяця на 2-3%, практично всім співробітникам і у всіх регіонах. Найбільшу прибавку в 2019-му отримали на промислових підприємствах, а найменше - листоноші і кур'єри.

Як повідомляє видання Мінфін, найвищі зарплати у топ-менеджменту в сферах "Продажі", "Управління персоналом і тренінги", "Адміністрування", "Фінанси", "Маркетинг, реклама, PR", "Виробництво" - від 35 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць. Маркетологам пропонують від 10 тисяч до 130 тисяч, продажникам - від 10,2 тисяч до 120 тисяч, юристам - від 13,9 тисячі до 51 тисяч гривень.

За даними Держстату, за підсумками 7 місяців цього року (більш свіжих даних поки немає) в середньому по країні зарплати зросли на 19,7% - до 10,2 тисяч гривень.

Зарплати в Україні Еспресо.TV

Найбільшу прибавку отримали працівники:

на промислових підприємствах (майже 25%, до 11,4 тисяч),

на водному транспорті (плюс 26%, до 12,5 тисяч),

в телекомунікації (на 25,3%, до 17,4%).

Але лідерами за розміром офіційних доходів залишаються фінансисти з зарплатами близько 19 тисяч в місяць. Їхні доходи за рік зросли на 19,4%.

Мінімальну надбавку дали:

сфера послуг (13,1%, до 8,9 тисяч гривень),

освіту (15%, до 8 тис. гривень),

торгівля (14,7%, до 10,4 тисяч гривень).

Найнижчі по ринку зарплати, якщо вірити Держстату - у листонош і кур'єрів - менше 6 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що в Україні мінімальна заробітна плата в наступному році має зрости на 550 гривень. Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні.

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