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Українців зобов'язали сортувати сміття: платити доведеться більше

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В Україні узаконили практику застосування різних тарифів на вивезення сміття, дозволивши муніципалітетам підвищувати ціни, якщо відходи не просто вивозяться на смітник, а сортуються і переробляються.

Відповідне рішення 27 березня ухвалив Кабінет міністрів, передає UBR. Чиновники вважають, що диференційована тарифікація послуг з вивезення сортованого і несортованого сміття стимулюватиме людей і бізнес приділяти більше уваги проблемі відходів.

"Розписаний механізм, як ви можете сортувати побутові відходи, але це лише рекомендації. Також написали про те, що має бути різний тариф для відсортованих і не відсортованих відходів. Але про те, який він буде, хто його буде встановлювати і контролювати — немає ані слова", — зазначає комунікаційний менеджер ГО "Україна без сміття" Івана Давиденко.

Сміття у Львові

Сміття у Львові

Прес-служба БПП

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З 1 січня, згідно із законом "Про відходи", сортувати сміття зобов'язані всі. Виправлення, яке забороняє захоронення на полігонах неперероблених побутових відходів, було внесене до закону ще у 2012 році. Восени на повну силу запрацювала Угода про асоціацію з ЄС, тому всі закони, які відповідають європейським нормам, повинні виконуватися. Але це в теорії.

На практиці ж все виглядає інакше: перероблено та утилізовано близько 5,8% побутових відходів, з них: 2,71% спалені, а 3,09% потрапили на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Очевидно, українці не поспішають сортувати своє сміття. Позначається і непідготовленість самих міст до свідомого поводження зі сміттям. Наприклад, в Києві працює єдиний в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" побудований ще у 1986 році.

Зазначимо, українці в багатоповерхівках незабаром встановлюватимуть у мийницях спеціальні "дробарки" (діспоузери) харчових відходів, а в селах зобов'яжуть вивозити стоки або будувати на вулицях водовідводи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарификомунальні послуги
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