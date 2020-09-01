Українців змушують повернути субсидії в бюджет: хто не отримає знижку і у кого заберуть тисячі гривень

В Україні за неточну інформацію в декларації забирають субсидії. Як показала судова практика, за один раз можуть одразу стягнути гроші за багато років, а борг перед державою може досягти більше 60 тис. грн.

Про те, як урізали субсидії українцям і кого можуть змусити повернути гроші в бюджет, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Субсидія – не зарплата

В Україні право на субсидію мають тільки ті сім'ї, які дійсно потребують допомоги: не живуть у величезних будинках і квартирах, не купують авто, не роблять покупки на суму від 50 тис. грн. Постанову уряду прописано так, що після призначення субсидії, якщо сім'я збрехала в декларації, гроші можна забрати назад.

Найчастіше повернення коштів відбувається через суд. У реєстрі рішень можна знайти десятки подібних випадків. Найпоширеніші причини: "забули" задекларувати покупку від 50 тис. грн або назвали не всіх членів сім'ї.

Уже кілька років Міністерство фінансів проводить верифікацію (простіше кажучи, перевірку) всіх одержувачів соцдопомоги і регулярно знаходить порушників. Наприклад, буквально кілька днів тому в Коломиї Івано-Франківської області суд ухвалив рішення зобов'язати одну з місцевих сімей повернути на рахунок місцевого департаменту соцполітики 6,5 тис. грн. У процесі верифікації з'ясувалося, що отримуючи субсидію "нужденні" придбали авто Hundai Santafe 2014-го, який, зрозуміло, коштує значно більше 50 тис. грн.

Аналітик Єгор Комов, який вивчав досвід систем соціального захисту різних країн, розповідає OBOZREVATEL: в Україні ситуацію з субсидіями можна назвати "особливою". Мовляв, ми звикли, що красти у держави це не соромно, тому не соромлячись можемо купувати авто і просити допомоги на комуналку.

"У деяких країнах може бути кримінальне переслідування за фальсифікацію, помилки, приховування даних під час отримання соціальних виплат. Це фактично крадіжка. Немає державний грошей, це податки кожного громадянина цієї країни. У нас є величезна проблема через відсутність системи ефективної верифікації. Як перевірити, чи отримує людина доплату від роботодавця в конверті?" – пояснює Комов.

За його оцінками, близько 30% субсидіантів вказують у декларацію офіційні доходи, які відрізняються від фактичних. Ще один приклад приховування доходів: коли в декларації "забувають" вказати одного з членів сім'ї, а разом з тим і його дохід.

Наприклад, 21 серпня в Охтирці Сумської області міськрайонний суд ухвалив рішення, що місцевий житель зобов'язаний повернути в бюджет субсидію в розмірі 64 тисячі 159 грн. Допомогу на оплату комуналки він отримував із 2015 року, але водночас у декларації не вказав, що разом із ним проживають дочка і двоє неповнолітніх онуків.

Судили його заочно, без особистої присутності. У рішенні йдеться, що відповідач вказав недостовірну інформацію, звертаючись за субсидією, гроші добровільно повернути відмовився, а тому має зробити це в примусовому порядку.

Тепер у місцевого органу соцзахисту є рішення суду, за допомогою якого вони можуть через судового виконавця заарештувати майно, банківські рахунки і вилучити будь-яке майно боржника. Все зібране буде продано на торгах, а прибуток піде в рахунок повернення субсидії.

"Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив. Відкликання на позов не надав, тому, з огляду на клопотання представника позивача, яке задоволено, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів", – йдеться в рішенні суду.

За що можуть забрати гроші

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

"Із травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то в подальшому отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

До речі, водночас значно знизиться і сам розмір субсидії навіть для тих, хто має на це право. Формулу розрахунку субсидії змінили так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше. Нововведення набуло чинності, однак зміни українці відчують з настанням опалювального сезону.

Усі, кому призначена знижка, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% у формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввели минулої зими, отримала б субсидію на 342 грн менше. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – говорить OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram