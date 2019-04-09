Українців почнуть масово штрафувати за комуналку: залишився тиждень

В Україні з 1 травня за заборгованість із комуналки будуть штрафувати в розмірі 0,01% боргу за кожен день прострочення після 20-го числа.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Нововведення передбачені законом про "Житлово-комунальні послуги". Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться тільки на 0,6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці – 4 тис. грн, розмір пені складе 14,4 грн.

"Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги і житлові субсидії і/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином", – йдеться в законі.

Крім того, за новим законом перевіряючих зобов'язані впускати в квартири, інакше – відключення. Виконавець послуги повинен мати доступ, наприклад, до лічильника. Якщо він перебуває в квартирі і двері перевіряючому не відчиняють, цього достатньо для того, щоб припинити надання послуги.

"Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до приміщень, які належать споживачеві, є підставою для припинення надання відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу постачання послуги відновлюється", – йдеться в законі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів під час позачергового засідання Кабміну 19 жовтня одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина - наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.

З 1 квітня тариф на газ знизили з 8,5 до 8,3 грн/куб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!