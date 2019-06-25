Українці заплатять податки за свої квартири: порушникам загрожують штрафи

Українці до 1 липня отримають платіжки за нерухомість і протягом двох місяців повинні заплатити за "зайву" площу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Важливо також відзначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1488 грн. Податок платять українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і у випадку зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з квартир площею від 80 квадратів. Але зменшити до 50-и – не можна. Тим же, хто володіє елітною нерухомістю, заплатити доведеться в рази більше. Так, за квартиру в 300 кв. м і будинок у 600 кв. м, крім самого податку, доведеться ще внести 25 тис. грн разової виплати. Більше того, рахувати будуть не тільки з "зайвих" квадратів, а з усієї площі.

Тих, хто не заплатять, можуть оштрафувати.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

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