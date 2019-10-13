Українці витрачають за комуналку в рази більше "норми": розкрито причини боргів

В Україні кожна сім'я в середньому витрачає на комунальні послуги 38% сукупного доходу. При цьому "нормою" вважається 16%.

Про це повідомив керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. На своїй сторінці Facebook економіст опублікував дані Research & Branding Group. При "нормі" в розмірі 16% сукупного доходу сім'ї витрачають 38%.

"Оскільки за даними статистики на продукти, цигарки і алкоголь витрачається більше 50% доходу людей, то на все інше залишається з жовтня по квітень тільки 10-11%. Саме тому бачимо заборгованість за спожиті комунальні послуги", – зазначає економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019-го всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Правда, допомога від держави зможуть отримати далеко не всі. Більш того, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

Також 5 жовтня стало відомо, що в Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за впровадження ринкових цін на енергоресурси.

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