Українці тепер можуть 'сплачувати обличчям' в супермаркетах: що це означає

ПриватБанк та компанія Visa запустили технологію FacePay24 у мережах продуктових супермаркетів "Велмарт" та "Велика Кишеня" в Києві та Миколаєві. Відтепер українці зможуть сплачувати за продукти за допомогою обличчя.

OBOZREVATEL відповідає на головні питання про нововведення.

В яких супермаркетах?

Мережі супермаркетів "Велмарт" та "Велика Кишеня" першими в Україні дали можливість покупцям розрахуватись за покупки з FacePay24. Технологія працює на касах самообслуговування в торгових точках мереж в Києві та Миколаєві за такими адресами:

Київ, Залізничне шосе, 57

Київ, вул. Кудряшова, 1

Київ, пл. Оболонська, 6

Київ, вул. Героїв Дніпра, 31

Київ, Печерська площа, 1

Київ, пр-т Академіка Глушкова, 36

Київ, пр-т Леся Курбаса 6 г

Київ, пр-т. Петра Григоренка 26

Київ Інститутська 15/5

Київ, пр-т Соборності, 2/1А

Київ, вул. Лариси Руденко, 9 А

Київ, вул. Декабристів,9-Е

Київ, вул. Вишняківська, 10

Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10

Київ, вул. Чорнобильська, 16/80

Київ, пл. Перемоги, 3

Київ, вул. Березняківська, 31

Київ, вул. Лятошинського, 14

Миколаїв, просп. Миру, 1/1.

Повний перелік місць, де можна скористатися FacePay24, доступний на сайті ПриватБанку. Він постійно оновлюється.

Що потрібно мати з собою для оплати?

Для оплати за допомогою цієї технології достатньо просто подивитись в камеру на касі самообслуговування, щоб система розпізнала ваше обличчя і списала кошти з рахунку. Готівка, кредитки або телефон для покупки не потрібні. Жодних складних операцій чи сканувань QR-кодів – просто оберіть оплату за допомогою FacePay24 та подивіться на екран спеціального планшету.

Як підключитись до системи?

Підключитись до технології дуже просто:

Завантажте оновлену версію Privat24. У налаштуваннях профілю увімкніть функцію FacePay24. Зробіть три селфі в додатку. Оберіть картку Visa для оплати. Збережіть налаштування.

"Ми живемо у нових реаліях діджиталізації та мінімізації часу на покупки. Запуск сервісу FacePay24 – це ще один прояв лояльності до покупців мережі "Велмарт" та "Велика Кишеня". Ми постійно стежимо за новими технологіями та "фішками", швидко інтегруючи їх по всій мережі. Послуга оплати обличчям від наших надійних партнерів ПриватБанк і Visa дозволяє нам запропонувати покупцям нові можливості та зробити процес покупок зручнішим", – коментує Олена Грабовська, директор з маркетингу Retail Group, до якої входять мережі "Велмарт" та "Велика Кишеня".

Чому це круто?

FacePay24 працює за технологією Amazon Recognition. Це надзвичайно точна система автоматичного розпізнавання облич. FacePay24 впізнає вас, навіть якщо ви змінили зовнішність – одягли окуляри, відпустили бороду, змінили стрижку, колір волосся або очей. Але так само система відмовить будь-якій іншій людині, яка спробує “загримуватись” під вас.

Крім обличчя, FacePay24 аналізує інші параметри: геолокацію, факт установки функції, історію покупок користувача тощо. Якщо сума платежа не виходить за рамки встановлених лімітів, навіть не потрібно вводити пін-код.

Важливо знати, що банк не зберігає дані про зовнішність своїх клієнтів, а пересилає дані у зашифрованому вигляді на сервера Amazon. Кожне обличчя має риси, які не повторюються у жодної іншої людини, як відбиток пальця. Експерти Amazon навчили свою систему розпізнавати ці унікальні риси і ідентифікувати за ними особу.

Під час транзакції банк отримує векторні зображення обличчя платника, які не містять особистої інформації з серверів Amazon. Якщо всі дані збігаються на 100 %, платіж проходить.

"Оплата обличчям — одна з найбезпечніших технологій, яка дозволяє робити оплату на максимальній відстані від камери/планшету, що дозволяє дотриматись дистанції та робити платіж максимально зручно та швидко", — зазначають в компанії VISA.

Де вже працює FacePay24?

Спробувати FacePay24 на даний момент можна в чотирьох містах України: в Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Оплату обличчям крім "Велмарту" приймають ще у 24 торгових точках. Клієнти оцінили зручність сервісу — близько 70 тис. користувачів активували можливість оплати через FacePay24.