Українці платитимуть податки за посилки: скільки і як

В Україні з 1 липня сплачувати податки доведеться за посилки вартістю від 100 євро (зараз від 150 євро). Це призведе до подорожчання купленого за кордоном товару і скорочення середньої суми чека.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. При цьому товари з США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках і інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

Посилка в Україні

Щоб виправити ситуацію, ще в минулому році, приймаючи бюджет на 2019 й, парламентарії розглянули нові норми. Варто враховувати, що платити потрібно податок не з усієї суми, а тільки з різниці. Наприклад, якщо замовити в США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ потрібно буде тільки з 70 євро. При діючій ставці в 20% сума податку складе всього лише 14 євро.

Як пояснили в ГФС, крім того, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Кінцева вартість кросівок складе 186 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018-го прийняла в другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Згідно документу, інфляція складе 7,5%, а динаміка ВВП - близько 3%.

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