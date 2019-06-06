ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Українці платитимуть податки за посилки: скільки і як

507Читати матеріал російською

В Україні з 1 липня сплачувати податки доведеться за посилки вартістю від 100 євро (зараз від 150 євро). Це призведе до подорожчання купленого за кордоном товару і скорочення середньої суми чека.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. При цьому товари з США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках і інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

Посилка в Україні

Посилка в Україні

Новини
''Неможливо реалізувати'': в Україні розповіли про головну проблему податку на посилки

Щоб виправити ситуацію, ще в минулому році, приймаючи бюджет на 2019 й, парламентарії розглянули нові норми. Варто враховувати, що платити потрібно податок не з усієї суми, а тільки з різниці. Наприклад, якщо замовити в США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ потрібно буде тільки з 70 євро. При діючій ставці в 20% сума податку складе всього лише 14 євро.

Як пояснили в ГФС, крім того, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Кінцева вартість кросівок складе 186 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018-го прийняла в другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Згідно документу, інфляція складе 7,5%, а динаміка ВВП - близько 3%.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
податки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки