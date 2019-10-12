Українці можуть знизити суми в платіжках на третину: названо просте рішення

Українці, які живуть у будинках з ОСББ, можуть знизити витрати на опалення на третину. Для цього варто лише встановити теплові пункти.

Про це виданню "Слово і Діло" заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. "Зокрема, мова про оснащення під'їздів будинків індивідуальними тепловими пунктами. Це дасть економію для жителів практично на 30% при оплаті комуналки", – констатував енергетик.

За його словами, на рівні домогосподарства питання особистої економії, на скільки це можливо, можна вирішувати шляхом енергомодернізації, використання більш ефективних опалювальних систем, якщо мова про індивідуальному будинку.

Як заощадити на опаленні

"Не дивлячись на те, що дефіциту енергоресурсів немає поки, це не означає, що вони будуть дуже дешевими. До них потрібно ставитися економно з точки зору того, щоб не спустошувати власний гаманець і піклуватися про навколишнє середовище, що не гріти надмірно атмосферу. Наслідки ми вже бачимо ", – прокоментував Михайло Гончар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води і опалення, а також інших ресурсів в будинках українців на 20%.

В Україні підприємства, які поставляють українцям тепло, отримають газ для опалювального сезону лише за умови, якщо мають рівень розрахунку з "Нафтогазом" не менше 90%. Цю норму не виконали в Ніжині, Чернігові, Шепетівці, Смілі, Кривому Розі.

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