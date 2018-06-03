Українці із середніми зарплатами не отримають субсидії

У жовтні в Україні будуть перераховані субсидії. Згідно з новими правилами нарахування, українці із середнім достатком втратять право на отримання субсидії.

Про це йдеться в матеріаліOBOZREVATEL.

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Розраховуючи розмір субсидії, органи соцзахисту враховують інформацію, яку самі українці вказали в декларації про доходи. Влітку на оплату комунальних послуг на сім'ю з трьох осіб в межах соцнорм йде в середньому 700 грн, а взимку - 1500 грн. За діючими правилами, дохід на одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на сукупний дохід. Отримана сума - обов'язковий платіж.

Таким чином, влітку такій сім'ї субсидія покладена тільки в тому випадку, якщо їх сукупний дохід менше 6900 грн. Якщо загальний дохід сім'ї перевищить зазначену суму, в субсидії буде відмовлено.

Однак, дані розрахунки актуальні тільки за умови, що комунальні послуги в межах нормативів для такої сім'ї обійдуться в 700 грн.

Взимку ця ж сім'я, згідно з розрахунками OBOZREVATEL, може претендувати на субсидії при сукупному доході в розмірі не більше 10,1 тис. Грн. Так, при доході в 10,1 тис. Грн на трьох осіб розмір обов'язкового платежу становить 19% від сукупного доходу, або 1499,8 грн. У разі, якщо цієї суми вистачає, комунальну знижки не дають.

Зазначені розрахунки - орієнтовні. Точну відповідь, чи покладена вам субсидія, можуть дати тільки в місцевому органі соцзахисту.

Крім того, на субсидію не мають права претендувати українці, які ніде не працюють і при цьому не є зареєстрованим користувачем в Центрі зайнятості, живуть в будинках площею від 120 кв.м і квартирах від 90 кв.м, їздять на відносно новому автомобілі (5 років і новіше), а також зробили покупку на суму від 50 тис. грн.

Покупки Міністерство фінансів може відстежити за допомогою банківських даних, інформації з реєстрів (нерухомості, транспорту і т.д). Варто також враховувати, що покупка в цьому сезоні може позбавити права на субсидії на наступний сезон. При цьому з часом на субсидію знову можна претендувати. До слова, всього через нові правил (обмеження по нерухомості, наявність автомобіля, скорочення нормативів і офіційного статусу безробітного) комунальні знижки за різними оцінками можуть втратити від декількох сотень тисяч до двох мільйонів сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше стало відомо, що витрата ресурсу збільшується на 30%, якщо відсутній у одержувачів субсидій лічильник на воду і тепло.