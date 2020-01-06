Українці будуть отримувати дві пенсії і платити з зарплати більше: реформа "Слуги народу"

В Україні глава парламентського комітету з питань соціальної політики від "Слуги народу" Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про нову пенсійну реформу. Кожному українцеві доведеться платити додатковий внесок за рахунок зарплати в обмін на другу пенсію.

Відповідний законопроєкт під номером 2683 опублікували на сайті Ради. Роботодавці будуть платити 2% від зарплати на "другу пенсію", а працюючі – від 1%. Якщо співробітник вирішить платити більше, пропорційно збільшиться і внесок від роботодавця (але не більше ніж на 5 процентних пунктів).

Володимир Зеленський і пенсії

Фонд, з якого будуть платити другу пенсію, назвуть Казначейством. Перші кілька років він буде збитковим. На компенсацію "дірки" доведеться витратити 6,2 млрд грн із загального бюджету країни. Поступово розмір загального внеску збільшиться з 3 до 7%.

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другої пенсії кранівника зі стажем 35 років, який заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, при додатковому внеску в 7%, розмір другої пенсії повинен скласти 10,2%.

Таким чином, основна пенсія (якщо виходити в 2019 році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а "друга" – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

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