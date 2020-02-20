У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію про зменшення матеріальної допомоги військовослужбовцям та заявили, що на такі заходи пішли нібито з метою боротьби з корупцією.

Офіційну відповідь оприлюднили в четвер, 20 лютого, на сайті відомства.

"Аналіз реального стану виплат у 2019 році показав, що її отримали лише третина військових. Не було сформовано чітких критеріїв виплат такої допомоги, що сприяло упередженим і суб'єктивним підходам на етапі її розподілу безпосередньо у військових частинах", – запевнили в Міноборони.

У Міноборони пояснили скорочення виплат військовим

За словами пресслужби відомства, з одного боку, це викликало соціальну напруженість у Збройних Силах України, а з іншого – нібито сприяло корупційним проявам.

"Щоб уникнути негативних явищ у військових колективах, з урахуванням наявного фінансового ресурсу по фонду грошового забезпечення військовослужбовців у 2020 році, наказом Міністерства оборони України від 18 лютого 2020 року № 45 "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік" встановлено виплату військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного окладу за їх військовим званням", – пояснили в Міноборони.

Там запевнили, що такі заходи нібито дадуть можливість отримати допомогу всім військовим.

Водночас у Міноборони пообіцяли вдосконалити питання матеріальних виплат. Зокрема, спеціально створена експертна група повинна буде визначити випадки, що вимагають обов'язкової виплати допомоги і чіткі критерії при ухваленні відповідних рішень для керівників, командирів військових частин із урахуванням стандартів НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурило скорочення виплат в 12 разів. Новим наказом Міноборони розмір допомоги зменшили з 15 500 до 1345 грн.

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