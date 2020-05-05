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6 травня • оновлено в 07:09
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Українських заробітчан доставлять до країн ЄС: названі напрямки

5.7т
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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала замовлення на чартерні рейси для доставки українських заробітчан до країн Європи.

Як повідомляється на сайті компанії, йдеться про Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу.

Українських заробітчан доставлять до країн ЄС: названі напрямки

"Зараз МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції і Польщі", – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що вже виконані аналогічні рейси в Гельсінкі і Лондон.

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", – наголосили в МАУ.

Обов'язковими умовами перевезення є наявність трудової візи, контракту терміном від трьох місяців, медичної страховки (зокрема, на випадок COVID-19). Допускатимуть тільки офіційно оформлених громадян, виїзд за кордон яких не несе епідеміологічного ризику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 11 травня українські заробітчани, які мають дозвіл на роботу, зможуть в'їжджати на територію Чехії.

Раніше польські консульські установи в Україні почали видавати трудові візи.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
українці за кордоном
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Белый господин
Белый господин
Ну вот оно счастье, вернулось.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
проект корона,подходит к концу..л,...х,.и побриты и обуты.
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