У Зеленського перевірять одержувачів субсидій: експерт розкрив деталі

Законопроект про перевірку субсидій, підготовлений парламентською фракцією "Слуга народу", посилить умови їх отримання.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук, коментуючи ініціативу команди президента Володимира Зеленського.

"Існують регламентні документи, якими керуються всі управління соціального захисту, які виділяють субсидії, стежать за тим, щоб споживач не зловживав. Є випадки, коли людина, яка отримала субсидії, потім їх повертає. Нічого нового немає, швидше за все йдеться просто про посилення умов отримання субсидій", – заявив Корольчук.

"Більш того, там проблема така, що навіть якщо ти отримуєш субсидії, то потім протягом трьох років тебе мають право потім проконтролювати, простежити твої фінансові витрати. І якщо буде підозра, тобі скажуть – поверни субсидію, бо ти купив квартиру або машину , а ти не зміг довести наявність цих коштів", – зазначив він.

За словами експерта, складно сказати, чим будуть керуватися контролюючі органи, оскільки "тільки суд може вирішити, чи правильно ти отримав або неправильно".

"Якщо ми говоримо про податкову амністію для великого капіталу, а для маленького українця жодної податкової амністії не буде, ми навпаки ще більше проконтролюємо, при тому, що там набагато менші гроші, ніж у великому бізнесі крутяться. Тому це проблематично. Треба повернутися до того, щоб розробити прозорий механізм отримання цих коштів", – уклав Корольчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроект про перевірку субсидій містить п'ять нововведень:

чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

перевірка відбуватиметься в три етапи; останній може тривати ще три роки після того, як виплату скасували;

до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; базу постійно наповнюватимуть новою інформацією;

якщо вдасться знайти порушення, ті гроші, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;

чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

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