У Раді ухвалили рішення щодо валютних іпотек: чи зможуть забирати житло

В Україні Верховна Рада продовжила заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

За відповідний законопроєкт №3630 нардепа Олександра Дубінського в цілому проголосували 349 народних депутатів. Уперше мораторій ухвалили ще в 2014-му, після різкого стрибка курсу долара, в результаті якого борги українців у гривневому еквіваленті зросли в кілька разів.

Чинний мораторій закінчується в жовтні поточного року. Нацбанк звертався в Раду з проханням не голосувати за чергове продовження, оскільки це призведе до того, що банки не зможуть повернути кредити під купівлю нерухомості на загальну суму приблизно 29 млрд грн.

Крім того, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює сповна, лише якщо буде скасовано мораторій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.