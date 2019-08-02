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В Україні перекроять споживчий кошик: що додадуть

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В Україні змінять склад споживчого кошика. До мінімального набору благ додадуть нові ліки, мобільний телефон і оплату послуг зв'язку.

Такі нововведення готують у Міністерстві соціальної політики, передає УНН. Там кажуть, що роблять це на прохання самих українців.

"Мінсоцполітики на основі численних звернень громадян і громадських організацій надало до Мінекономрозвитку свої пропозиції з оновлення наборів споживчого кошика. Зокрема було запропоновано розглянути можливість розширення переліку лікарських засобів, а також включити до наборів мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку", – кажуть у Мінсоці.

Розглянути пропозиції має експертна комісія Міністества економічного розвитку на найближчому засіданні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
соціальні стандарти
Місце
Україна
Теги
Міністерство соціальної політики мобільний телефон
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