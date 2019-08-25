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У НБУ заявили про унікальні фальшивки: де підсовують

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В Україні в серпні 2019-го в обігу з'явилися фальшивки номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітціей ультрафіолетової захисту.

Про це заявили в НБУ. Підробки збували в касах автозаправних станцій в різних регіонах країни. Регулятор вже вилучив 60 банкнот. "При візуальному і тактильному контролі елементів захисту банкноти без використання спеціальних детекторів впізнати підробку складно", – відзначає регулятор.

У НБУ заявили про унікальні фальшивки: де підсовують

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В цілому ж в 2019-му знайшли підробок менше, ніж за такий же період минулого року. Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу в першому півріччі 2019-го підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів:

  • 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок)

  • 100 грн (24%);

  • 200 грн (14%);

  • 50 грн (11%).

Більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів - 93%. Підробки, виготовлені лазерними принтерами і за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом – 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень – портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Тема
держгроші
Місце
Україна
Теги
фальшиві гроші фальшивомонетники
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