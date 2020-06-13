У Мінсоці планують знизити пенсійний вік для частини українців – Лазебна

У Мінсоцполітики працюють над новими параметрами пенсійної системи, у результаті чого частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок раніше.

Про це в ефірі телеканалу "112" заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна, передає УНН. "У нас є три законопроєкти, які формують нові параметри пенсійної системи. Перший – це законопроєкт, яким ми приводимо до ладу солідарний базовий рівень. Що ми хочемо зробити: визначити чітку дату індексацій, показати які категорії підпадають під індексацію, встановити чіткий норматив, менше якого не може бути підвищення при індексації", – сказала Лазебна.

Марина Лазебная Скріншот відео

Також вона зазначила, що думати про те, що можна зробити для людей, у яких стаж понад 40 років. "Є такі батьки, які виховували дітей, яким встановлено інвалідність посмертно. Це дуже мала кількість, але повірте, про них теж треба дбати. Ми хочемо для них створити достроковий вихід на пенсію", – додала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

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