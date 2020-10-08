У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на комуналку взимку

В Україні немає підстав підвищувати тарифи на комунальні послуги взимку. Водночас у будь-якої сім'ї є можливість завдяки енергоефективним заходам скоротити суми в платіжках.

Про це в інтерв'ю РБК заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. "Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінювати відношення споживачів до енергоефективності своїх осель і дбати про це. У цьому наше міністерство може і робить відповідні кроки. Ми допомагаємо громадянам платити менше, у нас є програми для багатоквартирних будинків, наприклад, ми забезпечуємо 70% покриття витрат на термомодернізацію", – заявив міністр.

ОСББ має інвестувати 30% власних коштів, 70% інвестує держава. Це не кредит, це допомога. Попит є, він міг би бути більше. Для того, щоб його реалізувати, потрібна згуртованість жителів. Для багатоквартирних будинків це іноді важко зробити, це вимагає лідерства і не дуже високого рівня патерналізму в психології жителів населеного пункту або будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.