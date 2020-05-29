У Кабміні озвучили плани підвищити тариф на електроенергію

В Україні для подолання кризи в енергетичній сфері планують підвищити тариф на електроенергію для населення.

Про це йдеться в опублікованій Кабміном програмі стимулювання економіки для боротьби з наслідками COVID-19. "Перегляд тарифів на електроенергію, що відпускається населенню", – один з пункт опублікованого плану.

Відзначимо, і в Кабміні, і в профільному комітети Ради заявляють, що підвищувати тарифи в 2020 році не будуть. Наприклад, про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час ток-шоу "Право на владу" ввечері в четвер, 28 травня.

"Це питання дійсно обговорюється і в суспільстві, і в медіа, і серед деяких політиків та чиновників. Але у президента недавно була нарада з енергетики. Там було чітко заявлено, що найближчим часом, цього року, не буде підвищення тарифів на електроенергію для населення, і не буде скасування цієї пільгової категорії 100 кВт/год на місяць", – сказав Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: власне за "струм" і за транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже в 2021-му.

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