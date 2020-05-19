Ціна на газ за прогнозами Bloomberg упаде нижче нуля: чому українцям все одно доведеться платити

за оцінками Bloomberg, ринок газу може повторити долю нафти і впасти в ціні нижче нуля;

Найбільше американське інформаційне агентство Bloomberg із посиланнями на експертів спрогнозувало рух цін на газ за "нафтовим сценарієм". Фактично сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки.

Про те, чому може різко подешевшати газ і як це вплине на українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ринок газу може повторити долю нафти?

Поки сказати точно складно. Аналітики Bloomberg днями заявили, що газ іде шляхом "чорного золота", коли нафта впала до негативних оцінок. Причини все ті ж: цінові війни між державами (про це докладніше трохи пізніше), скорочення попиту і переповнені сховища.

Якщо в звичайний час вдається заповнити всього 38% сховищ, то зараз показник досягнув 66%. Опитані Bloomberg експерти відзначають, що зниження цін на газ буде "особливо руйнівним" для американських видобувних компаній. Також постраждають російські та норвезькі газовидобувачі – собівартість газу у цих країнах суттєво вища, ніж у Катарі, й останні дві країни вже скоротили експорт газу в Європу.

Зараз усе залежить від Катару, який раніше продавав свій газ в Азію, але де зараз через коронавірус знизився попит. Замість цього блакитне паливо поставляють у північно-західну Європу. І якщо Катар вирішить зменшити ціни, при низькій собівартості він може спровокувати потужний удар по європейських країнах-експортерах блакитного палива.

Що, якщо ціна опуститься нижче нуля?

Навіть якщо припустити, що в конкретний день ціни на блакитне паливо будуть нижче нуля (газ потрібно буде кудись дівати і фактично покупцеві будуть доплачувати за зберігання), на Україну така ситуація вплине не так кардинально.

За блакитне паливо в будь-якому випадку доведеться платити. Транспортування і розподіл газу, податки на імпортне паливо – все це призведе до того, що навіть при нульовій ціні кінцевому споживачу – українським сім'ям – все одно доведеться віддавати як мінімум кілька гривень за кубометр.

Правда, українські експерти налаштовані куди більш песимістично і вважають, що до такого падіння ситуація не дійде.

"Нафтова складова, очікувано, не принесе значного зниження цін у Європі і в Україні – тобто можна говорити, що негативних цін газу, аналогічно з котируваннями нафти, не буде. Той мінімум ринкової ціни в Україні, який очікується в квітні-травні, що не повинен бути нижчим 3500 грн/тис куб. м. з ПДВ", – розповідає представниця Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

Чому це відбувається?

Країни експортери-нафти домовляються про обмеження видобутку в рамках ОПЕК. Газового аналога не існує, тому регулювати обсяги експорту складно. У 2009-му Катар уже заливав Європу дешевим блакитним паливом. І тепер керівництву цієї держави доведеться вибирати: або освоювати європейський ринок, наражаючись на конфлікт із Росією і навіть США (також займаються експортом скрапленого газу), або ж обмежувати видобуток.

У російського "Газпрому" собівартість блакитного палива близько 63 доларів за тисячу кубометрів. В Європі ж ціни вже досягли 53,7 доларів. Так, на найбільшому газовому хабі TTF в Нідерландах вартість порівняно з квітнем упала на 20% (становить близько 54 доларів). Рік тому було в три рази більше!

Причин для такої тенденції кілька. Одна з головних – скорочення виробництва, що призвело до зниження попиту на енергоресурси по всьому світу. Якщо раніше попит в Азії залишався на стабільно високому рівні, то зараз коронавірус ударив по всіх. Крім того, в Європі була тепла зима, що також знизило попит.

І зараз від того, як поведеться Катар, залежать майбутні ціни на блакитне паливо у всій Європі. А разом із тим і доля експортерів-газу, зокрема і Росії.

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