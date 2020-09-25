Стало відомо, за що в Україні можуть забрати 50% пенсії

В Україні у пенсіонерів у низці випадків із пенсії можуть відраховувати 50% від загальної суми.

Таку можливість передбачає закон, йдеться у повідомленні на сторінці "Пенсійного кур'єра" у Facebook. Це може бути зроблено на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов.

Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсії може бути відраховано не більше як 50% від її розміру на:

утримання членів сім'ї (аліменти);

відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв’язку зі смертю постраждалого;

на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

"З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше як 20% від пенсії", – пояснило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

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