Зеленський поставив завдання: як Україні "дострибнути" до Польщі за зарплатами

Президент Володимир Зеленський сказав, що за чотири роки хоче підняти середню зарплату в Україні до рівня Польщі. Для цього українцям доведеться заробляти у два-три рази більше, ніж зараз.

Про це свідчить порівняння офіційних даних двох країн, яке зробив OBOZREVATEL: українського Держстату – за грудень 2019 року, і Головного статистичного управління Польщі – за I-III квартали 2019 року. Ми конвертували польські злоті в гривні за середнім банківським курсом 6 грн/зл (НБУ дає довідковий курс, а тому його використовувати не коректно).

Зарплати в Україні vs зарплати в Польщі (за галузями)

Середній розмір зарплати: 12264 грн – 29442 грн (4907,95 зл).

Сільське лісове, рибне господарство: 9412 грн – 32652 грн (5442 зл);

Промисловість: 13652 грн – 30816 грн (5136 зл);

Будівництво: 10915 грн – 30780 грн (5130 зл);

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: 12239 грн – 28782 грн (4797 зл);

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність: 12445 грн – 27144 грн (4524 зл);

Тимчасове розміщення та організація харчування: 7280 грн – 22440 грн (3740 зл);

Інформація та телекомунікації: 19634 грн – 52698 грн (8783 зл);

Фінансова та страхова діяльність: 22198 грн – 49572 грн (8262 зл);

Операції з нерухомістю: 10093 грн – 31584 грн (5264 зл);

Професійна, наукова та технічна діяльність: 17534 грн – 43272 грн (7212 зл);

Адміністративне і допоміжне обслуговування: 10172 грн – 22500 грн (3750 зл);

Держуправління та оборона; обов'язкове соціальне страхування: 20360 грн – 35160 грн (5860 зл);

Освіта: 9695 грн – 28860 грн (4810 зл);

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: 8505 грн – 29310 грн (4885 зл).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих, або 16 500 гривень. У такий спосіб польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%.

Заробітчани з України додали приблизно 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

Протягом 2019 року в Польщі виїхало рекордну кількість української молоді віком до 25 років.

Уряд Польщі збирається посилити захист свого ринку праці від заробітчан. Для цього там за півроку хочуть розробити і прийняти нові принципи міграційної політики.

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