Скільки українці заплатять за відпочинок за кордоном: ціни і напрямки

У цьому році основними туристичними напрямками для українців залишаються Туреччина та Єгипет. На сьогоднішній день це самі бюджетні напрямки, які є на туристичному ринку.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла директор з маркетингу туристичної компанії "Поїхали з нами" Олександра Яблонська.

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"Що стосується цін, то українці переважно розраховують на бюджет в межах 20-25 тис. грн на родину, тобто йдеться про двох дорослих і дитину. Як правило, туристичні агентства продають пакетні тури і в цю вартість вже включено переліт, проживання, харчування, страховку і трансфер", - зазначила Яблонська, додавши, що українці віддають перевагу саме Туреччины і Єгипту, бо там тип харчування "все врховано", а це досить зручно.

"Туреччина в цьому році обійдеться від 30-35 тис. грн за тиждень проживання на трьох. Єгипет коштує дешевше і тиждень проживання для родини обійдеться в районі 25-30 тис. грн. Також досить популярні такі напрямки як Іспанія, Італія, Греція, Кіпр, однак там тип харчування - це виключно сніданки. Тобто в цьому випадку потрібно мати при собі якийсь додатковий бюджет на харчування", - заявила Яблонська, зазначивши, що в цьому році українці не хочуть їхати на раніше популярні болгарські курорти.

"У цьому році відверто просіла Болгарія. Якщо в минулому році вона була дуже популярна, то в цьому році українці туди вже не їдуть. Автобусний тур в Болгарію в цьому році коштує від 7 тис. грн на людину, але навіть при таких досить скромних цінах напрямок не користується попитом, бо провести в автобусі майже добу - це досить важко", - сказала Яблонська, зазначивши при цьому, що при бажанні заощадити краще обирати путівки не в піковий сезон.

"Як правило ціни на путівки залежать від сезону. У червні ціни на путівки будуть максимально низькими, бо, по суті, сезон тільки починається. У липні і серпні ціни досягають свого максимуму, а в вересні знову опускаються, бо Туреччина і Єгипет - це родинний відпочинок з дітьми, а в вересні починаються заняття в школах", - сказала Яблонська.

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