Шмигаль заявив, що в Україні перестануть платити пенсії: коли, чому й що робити

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін уже через 15 років не зможе виплачувати пенсії. Мовляв, демографічна ситуація погіршується – співвідношення тих, хто працює, до пенсіонерів стане критичним, а підвищити податки Кабмін не може.

Про те, чому українські пенсії опинилися під загрозою і як можна вирішити проблему

Анонс від прем'єра: пенсії платити перестануть

"Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам", – звернувся до студентів Львівської політехніки Денис Шмигаль під час своєї лекції. Перед цим політик пояснив: усьому виною демографія. Мовляв, працездатних стає менше, ніж пенсіонерів. У результаті вже в найближчому майбутньому двох пенсіонерів повинен буде утримувати своїми податками один працівник.

Щоб зберегти виплати хоча б на тому рівні, який є зараз, ЄСВ потрібно буде підвищити удвічі а це нібито неможливо. "Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться удвічі збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення удвічі неможливе. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", – сказав прем'єр.

Правда, прем'єр не згадав, що буквально кілька років тому розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який поповнює бюджет Пенсійного фонду, скоротили майже удвічі. Ще кілька років тому всі українці платили різний внесок. Для окремих категорій ЄСВ становив більше 40%, а зараз – 22% для всіх.

На тлі цього "Слуги народу" пом'якшили (практично нівелювали) покарання за зарплати в конвертах і неоформлених працівників. Тоді OBOZREVATEL звертався до президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на таку ініціативу, але глава держави документ підписав.

Пенсії дійсно можуть перестати платити?

Уявити, що пенсії зовсім перестануть виплачувати, складно. Але їхній розмір дійсно може знижуватися, якщо нічого не змінити, розповіла в коментарі OBOZREVATEL вчена Лідія Ткаченко. Держава в будь-якому разі вимушена утримувати пенсіонерів. Навіть якщо не буде вистачати грошей, невелика виплата залишиться в будь-якому разі.

У Мінсоцполітики також заявили OBOZREVATEL, що ніякої загрози виплати пенсій наразі немає. Мовляв, бюджет Пенсійного фонду разом із величезним дефіцитом уже розрахований на наступний рік. "Дірку" компенсуватимуть із загальної скарбниці. Що буде через 15 років, сказати складно.

Винна демографія?

І так і ні. Заява прем'єра, що пенсії перестануть платити, може ще більше погіршити ситуацію. Молоді люди й без того не розраховують на виплату від держави й не поспішають платити внески в ПФУ. А якщо ж їм кажуть, що через 15 років взагалі не буде пенсій, то який стимул взагалі легально працювати?

Демографічна ситуація дійсно залишає бажати кращого. І не тільки в Україні – це поширена в усій Європі тенденція. Українці народжують пізно й мало. Ексміністр соцполітики Андрій Рева упевнений: у нас є величезний ресурс у вигляді тіньової зайнятості та зарплат у конвертах.

Усього за рік, з липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні до чого. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

Але є й демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроєкту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

Україна входить у топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься майже винятково за рахунок населення працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старших зросте до 32%.

Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже удвічі.

Як виправити ситуацію?

Раніше OBOZREVATEL уже докладно писав про те, як можна скоротити рівень тіньової економіки в країні, "відбілити" зарплати і збільшити надходження до бюджету ПФУ. Наприклад, серед іншого, Андрій Рева пропонує "почистити" списки тих, хто має право перебувати на єдиному податку. Залишити в ньому тільки тих, хто дійсно потребує підтримки, інших же перевести на загальну групу.

"Повинен бути новий закон, який би поєднував у собі ознаки трудових відносин, з якими не можна співпрацювати як із фізособою-підприємцем. У нас же зараз усіх оформлюють як фізосіб-підприємців і це вже просто податковий офшор усередині країни. Вибачте, який касир у гіпермаркеті підприємець? Який офіціант або бухгалтер підприємець? Далі – як можна продавати таблетки в аптеках на єдиному податку? Айтішник платить 5% з обігу, в Білорусі платить 10%, в Естонії 20% (а пільгова 9%). І вони кричать зменшити їм податки", – говорить Рева. Також періодично лунають пропозиції підвищити пенсійний вік.

Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем пропонують інший варіант: чинну систему залишити в такому вигляді, як є, а одночасно запустити накопичувальну пенсійну систему. Частину внеску віддавати на спеціальний рахунок, з якого нібито можна буде отримати другу виплату на заслуженому відпочинку. Правда, тут є безліч ризиків: як зберегти гроші, як їх примножити, чи можна довіряти накопичувальним фондам або ж вигідніше просто збирати гроші самостійно в валюті.

"Ми будемо наступного року створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави й мати кошти з накопичень", – сказав Шмигаль.

Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки й віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, із 10 тис. грн це буде близько 400 грн. Така капіталізація практично неможлива.

Припустімо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. У результаті можна зібрати 168 тис грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль.

У коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.