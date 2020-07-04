Шмигаль пояснив, звідки взялися 155 тис. нових робочих місць у період карантину

Денис Шмигаль заявив, що за час карантину 155 тис українців отримали роботу. Скріншот Youtube

Незважаючи на складну ситуацію з зайнятістю і працевлаштуванням в Україні, за час карантину 155 тисяч українців отримали роботу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Є офіційна статистика. На початку коронакризи перед введенням карантину було 320 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, зараз їх більше 510 тисяч. Але за період карантину 155 тисяч людей знайшли й отримали роботу через центри зайнятості. Це офіційна статистика", – сказав Шмигаль.

За його словами, люди отримали роботу в різних галузях, зокрема в будівництві – доріг, лікарень, шкіл, стадіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безробіття в Україні, обумовлене коронакризою, досягне піку до кінця червня. Тоді без роботи можуть залишитися близько 11,5% громадян працездатного віку.