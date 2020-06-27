Шмигаль анонсував новий податок в Україні

В Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль на своїй сторінці Facebook. "Урядова команда на чолі з Мінфіном представила концепцію податку на виведений капітал. Тобто, уряд пропонує додаткові стимули для інвестицій. Зараз інвестиції, які підприємці роблять в власний бізнес, обкладаються 18%. Ми хочемо, щоб кошти, інвестовані в розвиток, не обкладалися", – заявив Шмигаль.

В Україні активізується ринок праці, заявив Шмигаль facebook.com/dshmyhal

Пілотний проект запустять в тих областях, де надходження з податку на прибуток не перевищують 0,4% від загальних надходжень цього податку по країні (це Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська області).

Нагадаємо, у своїй програмі "Слуга народу" запропонував всім бізнесменам пройти "чистилище". Заплатити 5% і легалізувати доходи, отримані у "тіні". Крім того, пообіцяли скасувати обкладання податком прибутку підприємств. Замість цього ввести податок на виведений капітал, тобто державі доведеться платити, тільки якщо прибуток підприємства, наприклад, буде виведений у вигляді дивідендів власникам.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці 2020 року мають заплатити податки за свої квартири й будинки за минулий рік. Платити потрібно за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв. м (квартири) і 120 кв. м (для будинків). Водночас власники великих квартир (від 300 кв. м) і будинків (від 500 кв. м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.